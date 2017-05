Csaló orvos

Több mint száz páciensét műtötte meg mondvacsinált okokból a gátlástalan orvos

hirdetés

Több mint száz páciensét műtötte meg mondvacsinált okokból egy angliai orvos - írja az Express & Star. Az 59 éves Ian Paterson hazugságokkal, és légből kapott magyarázatokkal vette rá áldozatait arra, hogy kés alá feküdjenek.

Végül áprilisban, egy héthetes tárgyalás után azért ítélték el, mert tíz betegét bizonyíthatóan ok nélkül operálta meg. A műtétek ráadásul komoly kihatással voltak a betegek életére is.

Egy műhibaperekkel foglalkozó ügyvéd elmondása szerint a tárgyalásról szóló hírek közzététele után összesen 103 beteg kért tőlük jogi tanácsot, valamennyien állítják, hogy Paterson ok nélkül műtötte meg őket.

A sebész motivációja még nem tisztázott, de valószínűleg azért akart annyi embert megműteni, hogy több pénzt keressen, és ezzel fenn tudja tartani költséges luxuséletmódját.