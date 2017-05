Teherautóval karambolozott egy utasszállító repülőgép

Tehergépjárművel ütközött az Aeromexico utasszállító repülőgépe a Los Angeles-i nemzetközi repülőtér (LAX) kifutópályáján - írja a CNN.

A Boeing 737-es a leszállás után kényelmes tempóban gurult a betonon, amikor váratlanul elé hajtott a teherautó. A gép jobb szárnya felborította a járművet, amelyen fő utas tartózkodott. Az utasok csodával határos módon kisebb sérülésekkel úszták meg a nem mindennapi balesetet. A repülő 149 utasa közül csupán egy fő panaszkodott kisebb fájdalomra, de más sérülést nem jelentettek.

Six injured, 1 critically, after Aeromexico flight hits utility truck on taxiway at LAX https://t.co/uity7MFYei pic.twitter.com/liXq7f1T06