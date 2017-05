Tragédia

Negyedikről kizuhant kislány: sok ismeretlenes az egyenlet

hirdetés

A tényállás pontos tisztázása és feltárása előtt nem szabad "előre ítéletet mondani" a társasházból kizuhant kislány ügyében, szándékos bűncselekmény gyanúja nem merül fel, viszont "innentől válik sok ismeretlenessé az egyenlet" - mondta Filó Mihály büntetőjogász az M1 aktuális csatornán vasárnap.



Egy kistarcsai társasház negyedik emeleti lakásából szombat reggel zuhant ki egy hároméves kislány, a gyermek később a kórházban meghalt. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást.



A büntetőjogász szerint kérdés például, hogy az elvárható gondosság mennyire teljesült, ezen belül is elválik a magánéletbéli és a szakmai gondosság. Magánéleti gondossági kötelezettségnél az általános élettapasztalatot kell alapul venni, mi várható el a szülőtől, egy hároméves gyermektől, be kell-e csukni például az ablakot. Számtalan ehhez hasonló kérdés tisztázatlan még - mutatott rá a szakember.



Elmondása szerint az eset értékelése onnan indul, hogy vétlen balesetről van szó, lehetnek ugyanis olyan életszerű körülmények, amelyek mindenki felelősségét kizárják. De az is előfordulhat, hogy a nyomozás arra a következtetésre jut, hogy valamilyen gondatlanságból elkövetett bűncselekmény történt.



Azt mindenesetre nem kell bizonyítani, hogy egy hároméves gyermek sem a veszély felismerésére és elhárítására nem képes, ezért azt kell vizsgálni, hogy a híradások által rendelkezésre álló információk alapján volt-e olyan személy, akit a gyermek felügyelete kapcsán valamilyen gondossági kötelezettség terhelt - mondta Filó Mihály.



Emlékeztetett: a rendőrök által indított eljárás alapján a gyermek felügyeletével megbízott személy esetében felmerül a foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés vétsége, ugyanakkor egyelőre nem lehet tudni például a felügyelet időtartamát.