Bűnügy

Jogerősen enyhítették a 18 éves zalaegerszegi lány gyilkosának ítéletét

A bíróság tavaly februárban a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt első fokon húsz év fegyházbüntetésre ítélte. 2017.05.19 14:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Húsz évről tizennyolc év fegyházbüntetésre enyhítette jogerősen a Pécsi Ítélőtábla annak a fiatal férfinak az ítéletét, aki meggyilkolta volt barátnőjét, egy 18 éves gimnazista lányt 2015 áprilisában Zalaegerszegen - közölte a táblabíróság pénteken az MTI-vel.

A Zalaegerszegi Törvényszék tavaly februárban a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt első fokon húsz év fegyházbüntetésre ítélte.

A fellebbezések miatt másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla a fegyházbüntetést a vádlott fiatal felnőtt korára és megbánására tekintettel jogerősen tizennyolc évre enyhítette - közölték.

A jogerősen megállapított tényállás szerint a vádlott és az akkor 17 éves sértett között szerelmi viszony alakult ki 2014 nyarán, azonban 2015 januárjában a középiskolás lány ennek véget vetett. A vádlott ezt nem tudta feldolgozni és bízott abban, hogy kapcsolatukat helyreállítják - ismertette az ítélőtábla.

Mint írták, 2015 áprilisában a vádlott egy hétig Zalaegerszegen tartózkodott, ott egy szórakozóhelyen találkozott és beszélgetett a sértettel, akitől később személyes találkozót is kért. Ebbe a lány belegyezett.

A táblabíróság azt is kiemelte, hogy a gimnazista lányt családtagjai óvták a találkozástól, de ő megnyugtatta rokonait, hogy nem kezdi újra a kapcsolatot. Az áldozat azt is jelezte, csak azért találkozik a fiatal férfival, hogy tudatosítsa benne, szakítása végleges.

2015. április 11-én este a sértett és a vádlott a zalaegerszegi parkerdőbe ment sétálni. Az ott folytatott beszélgetéstől feldühödött férfi ötször-hatszor megütötte a fiatal lány fejét és arcát, majd késsel huszonöt szúrást ejtett a lány tarkótájékán és nyakán - áll a közleményben. A fiatal lány a helyszínen meghalt.

A vádlott ez után autójával elhagyta Zalaegerszeget, útközben felhívta barátját és elmondta neki, hogy mit tett. A férfi értesítette a vádlott családját, valamint a rendőrséget, amely elfogta az elkövetőt.