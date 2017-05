Occó

Telefon olcsó webshopból? Csak a boltba visszaszállítva szervizelik? Lehet hamis!

hirdetés

Képek: police.hu

A mai napon a józsefvárosi rendőrök elfogtak három férfit, akiknél több hamis telefont találtak - tájékoztatta a ma.hu-t a Budapesti Rendőr-főkapitányság.



Reggel 8 óra körül a VIII. kerület Baross utcában található üzlet előtt igazoltattak két román állampolgárságú férfit, akiknél az átvizsgálás során kettő darab hamis telefont találtak.



Ezután az üzletbe is betértek, ahonnan harmadik társuk is előkerült, őt is igazoltatták. Az üzletben további 28 darab telefont találtak, melyek szintén hamisak voltak.



A rendőrök a három férfit a helyszínen elfogták és értesítették a NAV Észak-Budapest Adó- és Vámigazgatóságát.