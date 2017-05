Tragédia

Buszmegállóba csapódó autó - megszólalt a Mercedes sofőrje: bevágott elé a Citroën

MTI Fotó: Mihádák Zoltán

A barátnőjének vette, egy budai szalonból hozta el, és a Podmaniczky úti mosóba vitte volna lemosatni az autót hétfő délután annak a fehér Mercedesnek a sofőrje, aki a Dózsa György út és a Kassák Lajos utca kereszteződésében ütközött egy Citroënnek, ami emiatt letarolta a közeli buszmegállót. A Mercedes-t az a M. Richárd vezette, aki több mint tíz éve a kecskeméti maffiaper egyik vádlottja volt - írja a Velvet.



A férfi a lapnak azt mondta, hogy mérhetetlenül sajnálja, de vétlennek érzi magát és „a baleset egy fatális véletlen volt. Szerintem az ütközés azért lehetett ilyen brutális erejű, mert a két autó szinte frontálisan csapódott egymásnak.″



A korábbi hírekkel szemben M. azt állítja, hogy a Citroën a Hősök tere irányából haladt a Dózsa György úton, és a Kassák Lajos utcába kanyarodott be, balra, amikor a Mercedes-ével nekiütközött. M. Richárd a Váci út irányából ment a Hősök tere felé, és mivel mindkettőjüknek zöld volt a lámpa, a kanyarodó autóval szemben neki lett volna elsőbbsége, de az bevágott elé.

A külső sávból kielőztem egy BMW-st, így kerültem a belsőbe. Láttam,hogy zöld a lámpa és nyomtam egy gázt, de nem padlógázzal mentem. Lehet, hogy túlléptem a sebességet, de nem akarok hazudni, nem tudom mennyivel mehettem.



A szemtanúk szerint a mercis legalább 120-130 km/órás sebességgel hajtott, de M. ezt a Velvetnek cáfolta. Az ütközés viszont olyan erejű volt, hogy a Citroën a buszmegállóba csapódott, ahol maga alá gyűrt egy 23 éves férfit, aki még a helyszínen belehalt sérüléseibe. Információnk szerint a fiatalember a Fővárosi Vízműveknél dolgozott, és hétfő délután hazafelé tartott. A Citroënből a sofőrt és 37 éves utasát a tűzoltók vágták ki, utóbbit a mentők még kórházba tudták szállítani, de olyan súlyos belső vérzése volt, hogy később ő is elhunyt.



A Mercedes sofőrje azt mondja, hogy az ütközés utáni öt percre egyáltalán nem emlékszik, csak arra, hogy a buszmegállóban látja a másik autót, és egy embert a földön. A baleset után a többi sérülttel együtt a férfit is a Honvédkórházba vitték, ahol a vér-és vizelet vizsgálat eredményéig rendőrök őrizték.



Mivel ismert az előéletem, a kórházban műtőről műtőre készenléti rendőrök kísértek és addig el sem hagyták az épületet, amíg nem jött meg a vér-és vizeletvizsgálat eredménye. Mindkettő negatív lett.



A rendőrség őt is tanúként hallgatta ki, akárcsak azt a BMW-st, akit M. a baleset előtt megelőzött. A BRFK ma a Velvet kérdésére azt válaszolta, hogy a baleset körülményeit vizsgálják, és senkit nem hallgattak ki gyanúsítottként.



M. Richárdnak egyébként eltörött az egyik csigolyája és agyrázkódást kapott, de saját felelősségére még tegnap elhagyta a kórházat.



A baleset sérültjei közül 5 embert szállítottak a mentők a Honvédkórházba. Az állapotukról azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az egyik sérültet újra kellett éleszteni, ezután életveszélyes állapotban a sürgősségi osztályra került, de az életét már nem sikerült megmenteni. Ketten még mindig súlyos állapotban vannak, a másik két beteget viszont már hazaengedték.