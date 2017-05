Gyilkosság

Kiskunhalasi horror: rongyokba burkolt kalapáccsal ölt a férfi

hirdetés

Két, egymástól független gyilkosság miatt is vádat emelnek S. Mihály ellen. A férfi először 2016-ban került a hatóságok látókörébe, miután az év februárjában emberi csontok kerültek elő Kiskunhalas egy erdős területén. Kiderült: S. még 2011 szeptemberében, egy szóváltást követően végzett férfi ismerősével, majd a testét elásta. Az ügyben 2016 június 30-án helyezték előzetes letartóztatásba az 59 éves férfit.



S. Mihály elfogását követően a Bács-Kiskun megyei nyomozók megvizsgáltak egy 2012 májusában történt halálesetet is, mivel az nem messze a gyanúsított lakhelyétől történt. Kiderült: gyanújuk nem volt alaptalan, ugyanis a sokáig közlekedési balesetként vizsgált ügyben is benne volt a keze.



A nyomozás kiderítette, hogy S. Mihály 2012. május 19-én 23 óra 30 perc körül a dűlőút melletti erdőben várt áldozatára. Kezeire kesztyűt, cipőjére ruhadarabokat húzott és a magával vitt kalapácsot is ruhával burkolt be. A férfi váratlanul odament a kerékpárját toló 55 éves nőhöz és több alkalommal kalapácsával fejbe vágta. Az asszony a helyszínen életét vesztette.



S. a kihallgatások során beismerte a második emberölést is. A hatóságok a napokban fejezték be a nyomozást, és küldik meg a vádemelési javaslatot a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségnek - írja a police.hu.