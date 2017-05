Bűnügy

Egy háromgyerekes apa ásta el élve a szigetszentmiklósi nőt

Ahogy arról mi is beszámoltunk, élve ástak el egy 52 éves szigetszentmiklósi nőt Újlengyel határában.

A tettes többször megütötte, fojtogatta és legalább hat szúrást ejtett a hátán, a nyakán és a hasán.

A Blikk értesülései szerint a tettes egy háromgyerekes apa. A férfi egyik szomszédja a lapnak nyilatkozva azt mondta, Sz. Attilát teljesen normális embernek ismerte meg, aki ugyan nem beszélt sokat, de mindig udvarias volt. Egy barátja szerint Atilla "szuper intelligens ember volt", aki soha nem viselkedett agresszíven, és hihetetlen számára, hogy ilyet tett.

A Bors közben azt írja, hogy az áldozat egy, az üzleti életben jólismert vállalkozó volt felesége. Volt férje az egyik legnagyobb hazai üzletlánc igazgatótanácsának tagja volt, és több jelentős hotelberuházásban is benne volt. De nem csak ő: az asszony lánya is a vállalkozói szférában tevékenykedik.

A gyilkossággal gyanúsított férfi kedden előzetes letartóztatásba került. A 24.hu úgy tudja, hogy 10-12 millió forintos tartozást halmozott fel, ezért döntött úgy, hogy megöli a nőt, akit egy üzleti megbeszélés ürügyén csalt el Újlengyelbe.