A gyilkos kamasz addig ütötte a hajléktalan férfit, amíg bírta erővel

Fotó: Police.hu

Részletes vallomást tett a tinédzser, akit azzal gyanúsítanak, hogy április végén halálra vert két hajléktalan férfit Tatabányán.

A 15 éves fiú azt vallotta, azért ment oda első áldozatához, mert rendezni akarta vele egy korábbi vitáját. Állítja, a férfi támadt rá, ő csak védekezett, viszont ezután "addig püfölte, amíg bírta".

Az első gyilkosság után hazaindult, de aztán visszament a lakótelepre, mert az anyja kizárta otthonról és nem jutott be a lakásba - írja a Zsaru magazin.

Amikor a nyomozók megkérdezték, mivel bántalmazta az áldozatot, a kamasz azt mondta, puszta kézzel ütötte a 44 éves férfit, de a kezén nem voltak sérülések, sem duzzanat, ami ellentmondani látszik a vallomásának.

Miután visszament a lakótelepre, összefutott néhány ismerősével, tüzet kért tőlük, és leállt beszélgetni velük. Miután feloszlott a társaság, egyedül maradt második áldozatával, aki időközben elaludt egy bolt teraszán. A fiú azt mondta neki, hogy az magánterület, el akarta zavarni onnan. A veszekedés tettlegességig fajult; a tinédzser megint csak azzal állt elő, hogy nem ő volt az, aki elsőként ütött.

Neki kevesebb, és kevésbé brutális sérüléseket okozott, mint másik áldozatának, de a férfi fejére és mellkasára mért ütések így is halálosak voltak.

A fiút nem sokkal később elkapták, részben kamerafelvételek segítették a nyomozókat, részben pedig az, hogy megtalálták azokat, akikkel a fiú beszélgetett, és egyikük emlékezett a keresztnevére, illetve arra, hogy melyik lépcsőházban lakik.

A fiatal szobájában a nyomozók véres ruhákat találtak, és előkerült az egyik áldozat telefonja is. Mindkét férfi cipője eltűnt, de fiú kitart amellett, hogy azokat nem ő vitte el, bár ugyanezt mondta a lakásában lévő mobilról is. A lap cikkéből kiderül az is, hogy a kamasz meglepődött, hogy második áldozata meghalt.

A tinédzsert múlt héten helyezték előzetes letartóztatásba.