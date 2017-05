Bűnügy

Videón a trükkös tolvajpár

Trükkös ékszertolvajokat fogott a budapesti rendőrség - írja a Police.hu.

A két gyanúsított még tavaly novemberben ment be egy budapesti ékszerüzletbe, ahol - miután sikerült elterelniük az eladó figyelmét - elloptak egy aranygyűrűt. A rendőrök adatgyűjtést követően beazonosították a 45 éves D. Károlyt és társát, a 42 éves P. Évát, akiket 2016. november 29-én otthonukban fogtak el.

Gyanúsítotti kihallgatását követően a férfit őrizetbe vették és előterjesztést tettek előzetes letartóztatására, amelyet az illetékes bíróság 2016. december 2-án el is rendelt. Társa az eljárás ideje alatt szabadlábon védekezhetett.

Az ügy vizsgálata során a rendőrök megállapították, hogy D. Károly további négy bűncselekménnyel is megalapozottan gyanúsítható: 2016 őszén fővárosi vendéglátóhelyekről lopott el különböző értékeket, így pénztárcákat, női táskákat és személyes iratokat is.

A rendőrség mindkettejük ellen vádemelést javasolt.