Vérfagyasztó! Tízéves kislányra támadt egy hatalmas aligátor

Hatalmas, két és fél méteres aligátor támadt egy kislányra a floridai Orlando közelében lévő Mary Jane tónál.

A tízéves gyerek a hatvan centis vízben pancsolt, amikor a lábánál fogva megragadta a félelmetes ragadozó. Szerencsére, a csodával határos módon volt annyi lélekjelenléte és ereje, hogy sikerült szétfeszítenie a hüllő állkapcsát, és kiszabadítania magát a halálos szorításból.

A kislányt a térdén és a combján sebesítette meg az állat. Azonnal kórházba szállították, ahonnan a sebei ellátása után rendben haza is engedték. Az állatot aligátorvadászok fogták el.

Julie Salomone, a WFTV riportere egy fotót is megosztott a Twitteren az aligátorról:

We just got this photo of the gator that bit the 10 yr old. The alligator was caught by a trapper. pic.twitter.com/NbeWsiGGmH