Baleset

Leszakadt a plafon a szekszárdi bölcsiben a délutáni alvás alatt

A faldarabok ráhullottak az alvó kisgyerekekre – tudta meg az RTL Klub Híradója. A baleset nagy rémületet keltett a szülők körében is, főleg azért, mert az egyik, hároméves kisgyereket kórházba is kellett vinni.



Bár nem tört csontja, de több helyen is megsérült a faldarabok miatt, sérülései az orvosok szerint 8 napon belül gyógyulnak. Az ijedtség miatt viszont azóta otthon is rendszeresen felriad álmából, mert attól fél, ráesik a plafon.



Az épületet három éve kilencvenmillió forintos támogatásból újíttatta fel a szekszárdi önkormányzat. Akkor két új csoportszobát építettek, a régieken pedig lecserélték az ablakokat. Megújult a szigetelés és a fűtés is. Az intézmény vezetője nem nyilatkozott a híradónak. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, hogy történt-e jogsértés.