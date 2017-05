Csalás

350 milliós kárt okozott az államnak egy szolnoki autónepper

Mintegy 350 millió forint kárt okozott az államnak egy német autókkal trükköző szolnoki kereskedő, aki kikerülte az általános forgalmi adóra vonatkozó szabályokat - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénteken az MTI-vel.

A költségvetési csalással gyanúsítható a kereskedő egy szlovák cégen keresztül is "megfuttatta" a külföldről hozott gépjárműveket.

Az általa irányította bűnbanda eltitkolta a Németországban vásárolt kocsik eladásából származó bevételeit, az adófizetést autójavításról és alkatrészvásárlásról szóló fiktív számlákkal akarta megúszni. A valótlan számlákat kiállító, adót és járulékot egyáltalán nem fizető társaságokat olyan strómanok vezették, akiket az autókereskedő irányított a háttérből - közölték.

A kereskedő további árelőnyhöz jutott azzal is, hogy hamis dokumentumokkal azt a látszatot keltette, mintha egy szlovák cégen keresztül vásárolta volna meg a gépjárműveket. Az így, eredetileg Németországban, nettó áron beszerzett kocsikat több magyar cégen átszámlázták, belföldi beszerzést színlelve.

Az akció napján több megyében is megjelentek a pénzügyi nyomozók és a revizorok. Egy tucat helyszínen tartottak házkutatásokat, adatokat mentettek le számítógépekről, tanúkat hallgattak ki. A rajtaütéskor hamis számlákat, adásvételi szerződéseket és több cégbélyegzőt is lefoglaltak.

Az okozott kár enyhítésére nyolcvan autót foglaltak le az adóellenőrök. A kihallgatott gyanúsítottakat őrizetbe vették - olvasható a közleményben.