Bűnügy

Megerőszakolta egyik osztálytársát egy hatodikos fiú a gyáli erdőben

hirdetés

Pénteken állítanak bíróság elé egy hatodikos fiút, aki megerőszakolta egyik kiskorú osztálytársnőjét Gyál egyik erdős részén - írja a 24.hu.

A fiút tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével vádolják.

A támadó és áldozata ugyanabba az általános iskolába jártak Gyálon, évfolyamtársak voltak. 2015 decemberében levelezni kezdtek a Facebookon; a fiú a következő év februárjában mondta meg a lánynak, hogy - mint a vádiratban áll - "szexuális kapcsolatot akar létesíteni vele". Az iskolában többször is odament hozzá és nyakon csókolta, de a lány visszautasította a közeledését, és nem sokkal később le is tiltotta a közösségi oldalon.

A lány személyesen is meg akarta kérni zaklatóját, hogy hagyja békén, ezért 2016 február 9-én megvárta az iskola előtt. A vádlottal a lány két osztálytársa is ott volt: egyikük az ügy másodrendű vádlottja lett, másikuk még gyerekkorú.

Az iskolától fél kilométerre lévő erdőbe mentek sétálni, de a lány útközben nem akarta szóba hozni a dolgot, mert nem akart a többiek előtt beszélni kettejük kapcsolatáról. Félt is a társaságtól, ezért sem ment ellenkezni, hogy velük tartson.

A vád szerint a két "kísérő" tudta, mit tervez a fiú, még a kabátjaikat is leterítették, és őrködtek, hogy ne zavarhassa meg társukat senki. A bírósági tájékoztatás szerint a diák ezután "erőszakosan és durván legalább kétszer közösült" a kislánnyal.

A lány először a barátainak mondta el, hogy mi történt, ám végül a szüleinek is azólt. A szakértők szerint - túl a fizikai bántalmazáson - súlyos lelki megrázkódtatást okozott neki az erőszak, és egyértelműen megállapítható, hogy nem akart szexuális kapcsolatot létesíteni a fiúval.

A vádirat szerint a fiú úgy érzi, nem csinált semmi rosszat.