Borzasztó körülmények között kínlódott a gyilkos gyerek

Különös kegyetlenséggel végzett áldozataival a 15 éves tatabányai gyilkos. Egy szemtanú szerint azonban a fiú kínokat élt át minden nap. 2017.05.03 19:35 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, részletes beismerő vallomást tett a tatabányai hajléktalanok 15 éves gyilkosa. A fiú álmukban végzett velük, halálra rúgdosta őket. A tinédzser mindössze pár száz méterre lakott a két gyilkosság helyszínétől, jól ismerték a környékbeli hajléktalanok. A bűncselekmény elkövetésekor ittas volt, azt még nem tudni, hogy kábítószer is volt-e a szervezetében.



A 15 éves elkövető Tatabánya belvárosában, egy egyszobás albérletben élt édesanyjával, kistestvérével és két kutyájukkal. Egy közeli általános iskolába járt, ahol többször megbukott, majd pár hónappal ezelőtt végleg eltanácsolták.



A ma.hu-hoz eljutott egyik szemtanú - aki személyesen ismeri a fiút és családját - vallomása szerint mindenkit megdöbbentett az eset, ezt nem gondolták volna a tiniről. Bár nap mint nap tanúi voltak annak, milyen kegyetlenül bántak otthonában vele.



Ennek ellenére mindig udvarias volt és segítőkész másokkal. Akik egy szinten éltek velük, mind fültanúi voltak, ahogyan reggeltől estig üvöltözés hallatszott ki a lakásból. A fiú vigyázott állandóan kistestvérére, sokszor bezárva tartották őket. A családvédelmisek is többször megfordultak náluk.