Bűnügy

Többször megerőszakolta a saját kislányát, és gyilkossággal fenyegetőzött, hogy megúszhassa

Szerdán kezdődik a Fővárosi Ítélőtáblán annak a férfinak a tárgyalása, aki a vád szerint többször is molesztálta, bántalmazta és megfenyegette a kislányát. A férfit első fokon tavaly októberben ítélték el zárt tárgyaláson. Szexuális erőszak bűntettében, illetve kétrendbeli zaklatás bűntettében találta bűnösnek a Budapest Környéki Törvényszék és tizenöt év fegyházbüntetéssel sújtotta. Akkor a vádlott és védője felmentésért fellebbezett.

A törvényszék első fokon megállapította, hogy a férfi 2014 nyarán "több alkalommal szexuálisan közeledett" kiskorú lánya felé. "Mivel gyermeke nem viszonozta a vonzalmát, elhatározta, hogy nemi vágyát szülői hatalmának felhasználásával elégíti ki" - írta tájékoztatásában a bíróság.

A kislány augusztusban mindent elmondott az anyjának, a nő pedig számon kérte a férfit. Az apa "válaszul" megverte a gyereket. Az asszony másnap elköltözött a gyerekekkel és feljelentést tett. Ám amikor a vádlott megtudta, hogy családja a hatósághoz fordult, azzal fenyegette meg párját, hogy megöli az anyját - vagyis a saját anyósát - ha nem vonja vissza a vallomását. Félelmében a nő és a gyermek így is tett, és az eljárás megszűnt. Az asszony rettegett, emiatt a fiúgyermekeivel visszaköltözött hozzá. A kislányt viszont szeptemberben kiemelték és nevelőszülőkhöz került.

A férfi azonban továbbra is kereste vele a rendszeres kapcsolatot és fenyegette, zaklatta a kislányt. 2014 novemberében az anya megint elköltözött tőle a gyermekeivel együtt, és ismét feljelentést tett.

Kedden egy szabolcsi nevelőapa ügyében született döntés, aki rendszeresen molesztálta és többször meg is verte a kislányát, nehogy beszélni merjen bárkinek. A gyerek végül teherbe esett, a férfi így bukott le. Ő tizenkét évet kapott első és másodfokon is.