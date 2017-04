Károkozás

42 település maradt internet nélkül a tolvajok miatt

42 település mintegy 5000 háztartásában szűnt meg a telefon-, internet- és televíziószolgáltatás március végén Borsod megyében kábeltolvajok miatt, a rendőrök mostanra elfogták a négy feltételezett elkövető. 2017.04.30

Borsod-Abaúj-Zemplén megye középső és északi részén március 30-án késő délelőtt több tucatnyi településen észlelték, hogy egy csapásra megszűnt a telefon-, internet- és televíziószolgáltatás. Rövid időn belül kiderült, hogy a történtek hátterében kábellopás áll, miután akkor még ismeretlen tettesek a Hernád folyó felett átívelő mintegy 80 méter optikai kábelt levágták a folyó két partján álló oszlopokról és eltulajdonították. A bűncselekmény a kábel pótlásáig 42 település 5000 háztartását és az ott működő hivatalokat is érintette. Az ügyben a Miskolci Rendőrkapitányság közérdekű üzem működésének megzavarása miatt indított büntetőeljárást, és két héten belül azonosították is a feltételezett elkövetőket, négy hernádkaki lakost. Közülük három, 15 és 22 év közti fiatalt még április 11-én el is fogtak és gyanúsítottként hallgattak ki, a bűncselekmény negyedik, 18 éves gyanúsítottja e héten pénteken került rendőrkézre. A gyanúsítottak részletes beismerő vallomást tettek a nyomozóknak.