Kártérítést kap a repülőről lerángatott orvos

A United Airlines légitársaság kártérítést fizet annak a férfinak, akit erőszakkal vonszoltak le a társaság egyik járatáról, és közben meg is sérült.

A megállapodás részletei és a kártérítés összege "bizalmas információ", ezt nem hozzák nyilvánosságra - jelentette be Thomas Demetrio és Stephen Golan, a kárvallott utas két ügyvédje.

David Dao amerikai orvost április 9-én erőszakkal szállították le a United Airlines Chicagóból a kentuckyi Louisville felé tartó járatáról. A légitársaság több jegyet adott el, mint ahány férőhely van a gépen, ezért a 69 éves orvost akarták leszállítani a fedélzetről, amikor kiderült, hogy a United-alkalmazottaknak már nem jutott szék.

Mivel Dao nem akarta feladni kifizetett helyét, és másik járattal utazni, a biztonságiak megragadták, a földre teperték és erőszakkal lehurcolták a gépről. A jelenetet több utas is rögzítette mobiltelefonjával, és az egyik videó nyilvánosságra is került. A hatalmas nemzetközi felháborodást kiváltó botrány óriási károkat okozott a légitársaságnak. A United ennek következtében szerdán több jelentős változtatást jelentett be, majd közölték azt is, hogy a cég kártérítést fizet Daónak.

A kárvallott utas egyik ügyvédje dicsérte a légitársaság elnök-vezérigazgatóját, Oscar Munozt. Thomas Demetrio rövid közleményében hangsúlyozta: az elnök-vezérigazgató "megígérte, hogy helyesen cselekszik majd, és így is tett. A kártérítésen kívül a United Airlines teljes mértékben felelősséget vállalt a történtekért s meg sem próbált másokat okolni."

Jogi szakértők szerint a kártérítés összege több millió dollár lehet. Az amerikai közszolgálati rádiónak (NPR) nyilatkozó egyik chicagói ügyvéd, Terry Sullivan szerint a légitársaság akár ötmillió dollárt is fizethetett Daónak, mert nem engedhet meg magának több negatív hírt az ügy miatt.