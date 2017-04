Bűnügy

Földönkívülinek adta ki magát a szegedi csaló

Nyolc és fél éves börtönbüntetésre ítélt a Szegedi Ítélőtábla egy férfit, aki földönkívülinek adta ki magát, és közel 400 millió forintot csalt ki hiszékeny áldozataiból. 2017.04.27 15:19 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A táblabíróság csalás és más bűncselekmények miatt mondta ki bűnösnek az 54 éves vádlottat.

A férfi 2012-es letartóztatása előtt egyéni vállalkozóként dolgozott. 2000 őszén költözött Szegedre, ahol régiséggel kereskedett, vendéglátó ipari egységek, játékgépek üzemeltetésével foglalkozott, majd érdekelni kezdte a bányászati tevékenység is. Bár nem rendelkezett bányászati joggal, befektetőket keresett a fiktív tevékenység finanszírozására. Másokat azzal vert át, hogy a Mátrában nagy erdei vannak, de kért pénzt falusi turizmus beindítására, halastó kialakítására, és hivatalos személyek lefizetésére is.

Tárgyalásai során felfigyelt olyan személyekre, akik érdeklődtek a spirituális tevékenységek, ezotériás kezelések és gyógymódok iránt. Őket azzal csapta be, hogy ő túlvilági, illetve Földön kívüli erőkkel van kapcsolatban, és életük meghosszabbításához, illetve életben maradásukhoz, céljaik eléréséhez anyagi és egyéb próbákat kell teljesíteniük. Ezek egy részében a sértetteknek pénzt kellett átadniuk a vádlottnak.

Azoknak, akik saját forrásból már nem tudták előteremteni a kért összeget - az igazi okot titokban tartva - rokonaiktól, ismerőseiktől kellett kölcsönöket kérniük. A pénz a vádlotthoz került, a sértettek nagy része pedig teljesen elszegényedett.

A férfi 2004 és 2011 között közel 400 millió forintot csalt ki az ország különböző pontjain lakó sértettektől.

Mivel az ügyben másodfokon eljáró táblabíróság egy vádpontban - ellentéten a Szegedi Törvényszékkel - felmentette a vádlottat, az ítélet nem jogerős, mert az ügyész három nap gondolkodási időt kért az esetleges fellebbezés bejelentésére.