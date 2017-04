Bűnügy

Egy fitneszkarkötő buktatta le a gyilkost

A csalfa férj egy titokzatos betörőre akarta fogni a gyilkosságot, de felesége digitális lábnyomai alapján kiderült, hogy nem stimmel a meséje. 2017.04.26 15:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Egy Fitbit fitneszkarkötő adatai segítségével derítették ki a rendőrök, hogy ki ölte meg a 39 éves Connie Dabate-t - írja a Guardian.

A connecticuti nő férje, Richard Dabate 2015 karácsonyán azzal hívta fel a rendőrséget, hogy egy maszkos férfi tört be a lakásukba reggel kilenc óra körül, és agyonlőtte éppen akkor hazaérkező feleségét.

A nyomozók átvizsgálták a házat, de nem találtak betörésre utaló nyomokat. A házkutatás során lefoglalták az elhunyt nő fitneszkarkötőjét, mobiltelefonjait, számítógépét, és a ház riasztórendszerének naplófájlait. Miután az adatokat összevetették, kiderült, hogy a Richard által elmondott történet sántít, a kütyük által rögzített adatok szerint ugyanis a nő nem kilenc, hanem csak tíz órakor ért haza.

A számítógépes naplófájlokvizsgálatából kiderült, hogy Connie tíz órakor egy otthoni IP-címről facebookozott, vagyis több eszköze szerint is aktív volt.

A Fitbit adataiból azt is kiderítették, mikor állt le a nő szervezete. A nyomozók ezeknek a digitális lábnyomok a segítségével rekonstruálták, mi történhetett valójában a gyilkosság reggelén.

Mint kiderült, a házaspár komoly párkapcsolati problémákkal küzdött. Richard megcsalta feleségét, szeretője gyereket várt tőle.

A bizonyítékok és a kütyük által szolgáltatott információk alapján gyilkosság vádjával őrizetbe vették a férfit, aki az egymillió dolláros óvadék leszurkolása után szabadlábon védekezhet.