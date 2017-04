Bűnügy

Kilenc évet kapott a kondorosi késelő

Jogerősen kilenc év börtönbüntetéssel sújtotta szerdán a Szegedi Ítélőtábla azt a kondorosi férfit, aki 2015-ben féltékenységből több késszúrással életveszélyesen megsebesítette egy ismerősét.

A táblabíróság emberölés kísérletében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek a jelenleg 66 esztendős vádlottat.

A férfi 2011-ben kezdett kapcsolatot egy kondorosi asszonnyal, de a vádlott italozó életmódja miatt nem költöztek össze. A férfi részegen rendszeresen féltékenykedett, legalább nyolc alkalommal bántalmazta is a nőt.

Az asszony egykori élettársa - a későbbi sértett - közös gyermekük miatt szoros kapcsolatot tartott a családdal, szabad bejárása volt otthonukba. 2015. július 3-án is a házban tartózkodott, amikor az asszony és a vádlott egész napos italozást követően hazatért. A vádlott kérdőre vonta a sértette, mit keres ott, majd az udvarra is követve szidalmazta a férfit. A vádlott visszaszaladt a konyhába, és miután fellökte az asszonyt, magához vett egy kést, az udvarra rohant, ahol több szúrással megsebesítette ismerősét. A férfi bár életveszélyes sérüléseket szenvedett, ártalmatlanítani tudta a vádlottat, majd mentőt és rendőrt hívott.