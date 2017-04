Katasztrófa

Öngyulladás okozhatta a zalabéri hulladéklerakóban keletkezett tüzet

hirdetés

Valószínűleg öngyulladás okozhatta a nagy kiterjedésű tüzet hétfő este a zalabéri regionális hulladéklerakóban, ahol 30 óra után sikerült teljesen megfékezni a lángokat - közölte a helyszínen tartott szerdai sajtótájékoztatóján a Zalaispa Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zrt. elnök-vezérigazgatója.



Bali József elmondta: az eddigi megállapítások szerint nem vélelmezik sem a szándékosságot, sem a hanyagságot, a tűz nagy valószínűséggel öngyulladás miatt keletkezett. Ilyesmi nem ritka a hulladéktelepeken - Zalabérben legutóbb 2011-ben volt egy kisebb, akkor önerővel eloltott tűz -, de most az erős szél miatt gyorsan továbbterjedtek a lángok.



Az elnök-vezérigazgató hozzátette, hogy a kedd éjszaka befejezett oltási munkálatokat követően a 107 zalai és vasi település hulladékát kezelő depó fennakadások nélkül működik tovább.



Az eset kapcsán felidézte, hogy hétfőn 17 órakor bezárt a telep, a személyzet távozott, majd nagyjából fél órával később a biztonsági őr durranást hallott és füstöt észlelt a depónián. Először a helyszínre hívott telepvezető és egy gépkezelő próbálta lokalizálni a tüzet, de a nagy erejű szél miatt a lángok gyorsan terjedni kezdtek, az elsőként kiérkező zalaszentgróti tűzoltóknak is további segítséget kellett kérniük az oltáshoz.



Több zalai és Vas megyei városból egyszerre közel negyven tűzoltó dolgozott a helyszínen, a telep munkatársai is segédkeztek, földdel takarták be a területet, de így is nagyjából 24 óra telt el, mire a lángokat megfékezték. A még ezt követően is izzó részeket tovább hűtötték, illetve földdel takarták be.



A depónia szigetelőfóliája és egyéb kiegészítő berendezések nem sérültek meg, így jelentősebb anyagi kár nem keletkezett. A levegőbe került füst lakott területeket nem ért el, a katasztrófavédelem pedig folyamatos méréseket végzett, de nem állapítottak meg légszennyezést.



A társaság közlése szerint a 107 településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat ellátó Zalaispa közel 75 ezer Zala és Vas megyei lakos hulladékát kezeli. A 15 hektáros területen elterülő zalabéri hulladékkezelő központ 2008 óta üzemel, csak lakossági eredetű hulladékokat fogad, itt helyezik el véglegesen a kommunális és a lomtalanítási hulladékot.



A 4,5 hektáros szigetelt lerakó műszaki védelemmel és monitoringrendszerrel van ellátva, a lerakó területén saját tűzoltóeszközeik vannak, a kisebb tűzeseteket a csurgalékvíz felhasználásával tudják eloltani.