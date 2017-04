Tűz

Hétfő este óta ég a zalabéri hulladéklerakó

Még mindig folynak az oltási munkálatok Zalabérben, ahol hétfő este kigyulladt a hulladéklerakó-telepen háromezer négyezetméteres területen felhalmozott szemét - közölte honlapján kedden reggel a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A zalaegerszegi, keszthelyi, sárvári, zalaszentgróti és a zalaszentiváni tűzoltók egész éjszaka dolgoztak a lángok elfojtásán. A helyszínen közel 40 tűzoltó tíz vízsugárral oltotta a tüzet, majd a legintenzívebben égő területet oltóhabbal terítették be.

A katasztrófavédelem munkatársait munkagépek is segítik, ezek bontják a hétméteres magasságúra összehordott hulladékot, amit ezután homokkal és földdel fednek be.

A katasztrófavédelmi mobil labor a hajnali órákig folyamatos méréseket végzett a helyszínen és a környező településeken, de a műszerek emberre veszélyes anyagot sehol nem mutattak ki a levegőben.