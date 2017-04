Tetthely

Azonosították az ékszerbolti rablót

Azonosította és már név szerint körözi a rendőrség azt a férfit, aki a gyanú szerint fegyverrel rabolt ki egy ékszerboltot pár napja Budapesten, a Mammut bevásárlóközpontnál. 2017.04.25 08:44 Havariapress Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az akkor még ismeretlen tettes szombaton dél körül, pár perccel 12 óra előtt lépett be a II. kerületi Retek utcában, a Mammut bevásárlóközpont oldalában működő ékszerüzletbe, majd a nála levő fegyverrel megfenyegette az eladót. Ezt követően egy pénzkazettát és több ékszert tulajdonított el az üzletből, majd távozása közben még meg is ütötte az őt visszatartani szándékozó alkalmazottat, aki ennek következtében, könnyebb sérülést szenvedett. A rendőrség a helyszínen működő kamerafelvételek és más adatok alapján megállapította, hogy a feltételezett elkövető Cseh Marcell 26 éves budapesti lakos volt, aki fekete nadrágot, fekete kabátot és kék baseballsapkát viselt. A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud a férfi hollétéről, vagy a police.hu oldalon közzétett körözési fotó alapján felismeri őt, tegyen bejelentést - akár névtelenül is - az ingyenesen hívható 06 (80) 555-111 ,,Telefontanú" zöldszámon, a 107 vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.