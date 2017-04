Bomba

Kényszergyógykezelésre küldhetik a Teréz körúti robbantót

Még a nyári szünet előtt vádat emelne az ügyészség a Teréz körúti robbantó ellen - írja a Magyar Idők. A kormánypárti lap szerint a most zajló elmeorvosi vizsgálat eredményének fényében dőlhet el, hogy szabadságvesztés kiszabását vagy kényszergyógykezelés elrendelését indítványozzák.

P. László beismerte, hogy ő robbantott tavaly szeptember 24-én a Teréz körúton, életveszélyesen megsebesítve egy rendőrnőt, akinek férfi járőrtársa is súlyosan megsérült.

Részletesen beszámolt arról, hogyan készítette a pokolgépet, és azt is elmondta, hogyan választotta ki a helyszínt.

Csütörtökön újabb három hónappal meghosszabbították a gyanúsított előzetes letartóztatását. A lap azt írja, a tárgyalásra kommandósok vitték P. Lászlót az Ideg- és Elmemegfigyelő Intézetből (IMEI), ahova azután szállították át a börtönből, hogy március 31-én dühöngeni kezdett a cellájában, bezúzta az ablakokat és összetörte a biztonsági kamerát.

Bár a gyanúsított korábban már átesett igazságügyi elmeorvosi vizsgálaton, ahol nem állapítottak meg büntethetőséget kizáró okot, a büntetés-végrehajtás a dühöngés miatt újabb elmeorvosi vizsgálatot kérvényezett. Jelenleg a tesztek kiértékelése folyik.

A kényszergyógykezelést akkor rendelhetik el, ha a szakértői vélemények kimondják, hogy az elkövető kóros elmeállapota miatt nem büntethető, ennek azonban az elkövetéskor és az eljárás során is fenn kell állnia.