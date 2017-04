Brutális

A kegyetlen apa élőben közvetítette, ahogy megerőszakolja kétéves kislányát

Egy, a németországi Lubeckben élő pedofil élőben közvetítette, ahogy megerőszakolja a saját kétéves kislányát - írja a Metro.

A 28 éves férfi a nemi erőszak közben fojtogatta is a gyereket, aki kis híján belehalt a brutális támadásba.

Az apán kívül egy másik, 47 éves férfi is részt vett a bűncselekményben, mindkettőjüket gyerek ellen elkövetett nemi erőszakkal vádolták meg.

A rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint nagyjából ötvenen nézték végig a nemi erőszakot. A rendőrség egy névtelen bejelentés alapján jutott el az apához, akit három nappal később le is tartóztattak.

A kislány borzasztó állapotban van, jelenleg az édesanyja vigyáz rá. A nyomozás kiderítette, hogy apja több alkalommal is molesztálta.