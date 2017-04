Időjárás

Száznál kevesebb fogyasztónál nincs áram Vasban

Az áramszolgáltató szakembereinek péntek estére sikerült elhárítaniuk azokat a hibákat, amelyeket a vihar a középfeszültségű hálózaton okozott, így már csupán száz körüli fogyasztói helyen van áramszünet Vas megyében - közölte Egyházi Nikoletta, az E.ON sajtószóvivője az MTI-vel.



Tájékoztatása szerint Csepreg és Bük környékén, valamint Szombathely egyes külterületi részein még dolgoznak az áramszolgáltató munkatársai, és tovább tart a kisfeszültségű vezetékek ellenőrzése és javítása is, de a nap végére várhatóan ezek nagy részével is végeznek. A közvilágítás helyreállítása azonban még a hétvégén és a következő hét első napjaiban is munkát adhat - tette hozzá.