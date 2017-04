Balhé

Terrorelhárítók csaptak le egy vasi faluban

2017.04.20 Havariapress

A Sárvári Rendőrkapitányság nyomozói a napokban tartottak házkutatást egy lakásban Bozzai községben, amelynek során egy maroklőfegyvert és hozzá tartozó lőszereket találtak. A Terrorelhárítási Központ műveleti egységének bevonásával folytatott akció során egy 27 éves celldömölki nőt, egy 27 éves nemesládonyi férfit és egy 32 éves csényei férfit fogtak el, majd állítottak elő a Sárvári Rendőrkapitányságra. Mivel felmerült a gyanú, hogy az ingatlanban tartózkodók kábítószert fogyasztottak, ezért velük szemben az egyenruhások drogtesztet is alkalmaztak, amely a celldömölki nő és a csényei férfi esetében pozitív értéket mutatott. A nyomozók elsőként csak az utóbbi két főt hallgatták ki gyanúsítottként, harmadik társukat pedig tanúként hallgatták meg. Az adatgyűjtés és a kihallgatások során azonban felmerült annak gyanúja, hogy a lefoglalt fegyvert és lőszereket a csényei férfi nemesládonyi barátjától kapta, azzal a céllal, hogy továbbértékesítse azokat, a pénzen pedig osztozzanak. Mindezekre tekintettel a sárvári rendőrök szerdán már a nemesládonyi férfit is gyanúsítottként hallgatták ki; mindhárom fő beismerő vallomást tett. A két férfival szemben lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés miatt indult büntetőeljárás, emellett a pozitív drogtesztet adó férfinak - társnőjével együtt - kábítószer birtoklása miatt is felelnie kell. Mindhárman szabadlábon védekezhetnek.