Bűnügy

Órákon keresztül fogva tartotta és molesztálta az idős nőt a szabolcsi rabló

hirdetés

A Nyíregyházi Járásbíróság szerdán tíz év fegyházbüntetésre ítélt egy szabolcsi férfit, aki kirabolt és molesztált egy idős asszonyt.

A támadó 2016. október 3-án kopogott be az asszonyhoz, aki ajtót nyitott. A férfi kérte, hogy engedje be, de a nő visszautasította. Ekkor a rabló kést rántott, belökdöste a lakásba és az ágyra nyomta. Azzal fenyegette, hogy megöli, ha nem adja oda neki a nyugdíját.

A tettes több mint két órán keresztül fogva tartotta az idős nőt, még a vécére sem engedte ki. Mivel végig fenyegetőzött, áldozata végül elárulta, hogy hol tartja a megtakarított pénzét. A rabló 180 ezer forintot vett el tőle. Hiába kérte, hogy legalább néhány ezer forintot hagyjon neki ételre, a férfi válaszul csak annyit mondott neki, hogy dögöljön éhen. A bíróság tájékoztatásából az is kiderült, hogy lerángatta az asszony ruháit, és molesztálta őt.

Az ítélet nem jogerős, a vádlott ügyvédje fellebbezett.