Bűnügy

Tizenkét év fegyházra ítélték a kislányát megerőszakoló apát

Tizenkét év fegyházbüntetésre súlyosította a Debreceni ítélőtábla szerdán annak a férfinak a fegyházbüntetését, aki négy éven keresztül molesztálta és többször megerőszakolta saját lányát - tájékoztatta a bíróság szóvivője az MTI-vel.

Fórizs Ildikó közölte: az ítélőtábla egyebekben helybenhagyta a Debreceni Törvényszék elsőfokú ítéletét, amely 12. életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére elkövetett szexuális erőszak, szexuális visszaélés és kiskorú veszélyeztetése bűntettében mondta ki bűnösnek az apát. A férfit megfosztották szülői felügyeleti jogától, és le kell töltenie egy korábbi 8 hónapos, felfüggesztett szabadságvesztését is, valamint meg kell fizetnie 310 ezer forint bűnügyi költséget.

A vádirat szerint a férfi élettársával együtt nevelte közös gyermeküket. Az apa gyakran italozott, olyankor élettársát és alkalmanként a kislányukat is bántalmazta. 2011-re a szülők kapcsolata megromlott, a veszekedések egyre gyakoribbá váltak. A férfi ebben az időszakban kezdte el szexuálisan bántalmazni az akkor még csak 8 éves gyereket. Ittasan rendszeresen molesztálta a kislányt, és többször is közösült vele. Amikor az anya a gyerekkel egy másik településre költözött, a kapcsolatuk rendszertelenné vált, de az apa két-három havonta ezután is zaklatta szexuálisan a kislányt.

A kislány 11 éves korában fogta fel, hogy apja mit is tesz vele, az évek óta tartó szexuális bántalmazásról azonban senkinek nem beszélt. Iskolai teljesítménye egyre romlott, pszichoszomatikus tünetei jelentkeztek, végül pszichológushoz került, és csak ezután mondta el a történteket az édesanyjának és a barátnőinek.