Jelentős torlódás volt a magyarországi schengeni határokon

Jelentős torlódás alakult ki Magyarország schengeni határainál, volt, aki több mint négy órát állt sorban - hangzott el az M1 aktuális csatorna híradójában.



A híradó helyszíni tudósítói szerint a befelé és kifelé tartó forgalomban is nagy volt a torlódás, mivel az uniós előírások szerint péntektől már az uniós állampolgárok adatait is ellenőrizni kell a határátlépésnél. A helyzetet nehezíti, hogy sok vendégmunkás már elindult haza a húsvéti szünetre.



A police.hu határinformációs rendszere szerint jelenleg a legtöbbet, 3 órát Csanádpalotánál kell várakozni, de a röszkei állomáson is 2 órás a várakozási idő. A többi átkelőnél Ukrajna, Románia, Szerbia és Horvátország felé jellemzően fél-1 órát kell várni a határ átlépésére.