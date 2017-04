Baleset

Szentmihályi úti tűz: Roland visszament a barátnőjéért, most kómában van

Kedd délután borult lángba egy műanyagokat is feldolgozó műhely Budapest XV. kerületében, a Szentmihályi úton. A helyszínen több gázpalack is előkerült, még a TEK mesterlövészeit is bevetették, hogy ne történjen nagyobb robbanás. Az esetnek két súlyos és két könnyebb sérültje volt.



Az éppen nagykorú Ro­land egy lakkozógépen dolgozott az üzemben. A tragédia napján barátnője ment hozzá látogatóba, akivel már indultak volna haza, amikor hirtelen felcsaptak a lángok - írja a Ripost. A fiú kifutott az épületből, de nem látta a barátnőjét, ezért visszament érte. Nem tudta, hogy a lány eközben kijutott az épületből, kimászott az ablakon. Másodpercek múlva újabb robbanás történt, aminek következtében Roland testének nyolcvan százaléka összeégett.



"Az életét is feláldozta volna fiam a szerelméért. Ezzel a tettével bizonyította, hogy mennyire szereti ezt a kislányt, akire most már úgy tekintek, mintha a sa­ját gyermekem lenne. Ő szerencsére jól van, de lelkileg nagyon nehezen viseli a történteket"



- mondta a Borsnak az aggódó édesanya, Kerékgyártó Ildikó. A baleset óta a család semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kapott a tűz okáról. Elmondások alapján arra következtetnek, hogy egy fémcsőről lepattanó elektromos szikra okozhatta a tüzet.



A sérült fiú jelenleg az István kórház intenzív osztályán fekszik, ahol mesterséges kómában tartják.