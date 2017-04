Pedofil

Lefilmezte, ahogy megerőszakol egy 3 éves kisfiút

Tíz év börtönre ítélt az edinburghi egy férfit, aki megerőszakolt egy 3 éves kisfiút - írja a Mirror.

A 36 éves Robert McGregor több videófelvételt is készített a nemi erőszakról. Az egyik felvételen jól hallható, ahogy áldozata könyörög neki, hogy hagyja abba - hiába.

A bíró szerint ez volt a legbrutálisabb pedofil ügy, ami az utóbbi években Nagy-Britanniában történt. A nyomozás során az is kiderült, hogy McGregor több kisfiút is megkörnyékezett az interneten.