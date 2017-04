Tűz

Hat gyerek és egy tini rekedt egy égő házban Borsodban

hirdetés

Két rendőr mentette meg az életét annak a hat gyereknek és egy tinédzsernek, akik egy égő ház emeletén rekedtek a Borsod megyei Hangonyon - írja a Zsaru magazin.

Az ózdi járőröket szombaton hajnalban riasztották azzal, hogy kigyulladt az épület. "Már messziről látszott, hogy lángol a felső szint, ahol a gyerekszoba is van" - mondta a lapnak nyilatkozva Berki Renátó őrmester.

Az anya már a kertben volt és kétségbeesetten kérte a rendőröket, hogy mentsék meg a gyerekeit. A rendőrök hallották, ahogy a kicsik segítségért kiabáltak.

"Jártam már korábban a házban, ezért tudtam, hogy fent két szoba van. Azonban a padlásfeljárón sem tudtunk bejutni, mert az onnan kitörő hatalmas lángnyelvek teljesen beborították az ajtófélfát, az egész mennyezet lángolt. Leszaladtunk, kerestünk valamit, amivel megkezdhetjük az oltást, meg hozzáférjünk a gyerekszobához, és lelassítsuk a lángok terjedését" - mondta Bárdos Gergely főtörzsőrmester.

Egy férfi szólt nekik, hogy a kertben van egy kút, odarohantak, ő elkezdte felhúzni a vizet, az egyenruhások pedig siettek fel a teli vödrökkel. Egyre nagyobb lett a füst, már nem láttak szinte semmit, de mégis sikerült hozzáférniük az ajtóhoz. Az anya ekkor már mögöttük volt, ő rohant be elsőként a gyerekekhez.

Az asszony a karjába vette a legkisebb lányát, és megpróbálta kimenekíteni, de nem tudta, mert újra felcsaptak a lángok.

A járőrök kérték, hogy maradjanak ott, amíg ismét sikerült megfékezniük a tüzet. Két kislányt és egy kisfiút vittek ki a kertbe, majd vízzel teli vödrökkel rohantak vissza az emeletre. Közben megérkeztek a tűzoltók is, akik az ablakon át menekítették ki a többieket.

Az utolsó fiú, aki kihoztak, eszméletlen állapotban feküdt a padlón. Őt a füstölő ajtón keresztül vitték le a két járőr segítségével.

A rendőrök délután még bementek a gyerekekhez a kórházba, mint kiderült, egyiküknek sem esett komolyabb baja.