Baleset

Robbanás és sérültek a Szentmihályi úton

hirdetés

Kigyulladt egy hatvan négyzetméteres épület Budapest XV. kerületében, a Szentmihályi úton – írják a katasztrófavédelem oldalán. A fővárosi tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, ahol több robbanás is volt.



A katasztrófavédelem oldalán fél hat után közölték, hogy elfojtották a Szentmihályi úti tüzet. Megerősítették, hogy egy körülbelül hatvan négyzetméteres, műanyag-feldolgozással foglalkozó üzem égett. A lángok a szomszédos épületekre is átterjedtek, így összesen körülbelül 120 négyzetméteren pusztított a tűz.



A friss adatok szerint négy ember sérült meg. Az oltást végző fővárosi tűzoltók egy acetilén- és egy oxigénpalackot hoztak ki az épületből, előbbit mesterlövészek lőtték ki.



Az utómunkában a zuglói önkéntes tűzoltók is segítenek. A Szentmihályi úton a forgalom két sávon megindult, két sávot azonban még lezárva tartanak.