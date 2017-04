Brutális bűntény

Agyonverte hétéves kisfiát, majd disznókkal etette meg a holttestét a brutális apa

Agyonverte hétéves kisfiát, majd holttestestét disznókkal etette meg egy Kansas Cityben élő férfi - írja a The Kansas City Star. A 46 éves Michael A. Jones bűnösnek vallotta magát szándékos emberölés bűntettében. Büntetéséről május 3-án dönt a bíróság; várhtóan életfogytiglani börtönt kaphat, ahonnan leghamarabb 25 év után szabadulhat.

Jones ellen eredetileg előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés miatt indítottak eljárást a két évvel ezelőtt meghalt Adrian Jones ügyében. A férfi egy vádalku keretében ismerte el bűnösségét a kisebb büntetéssel járó vádpontban. Nem csoda, hogy vállalata az alkut: ha előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés miatt ítélték volna el, legkorábban 50 év múlva szabadulhatott volna.

Jones felesége, a 31 éves Heather Jones már tavaly novemberben vallomást tett. A nő azt is elismerte, hogy rendszeresen éheztette, és olykor láncra verve tartotta, illetve elektromos sokkolóval kínozta a mostohafiát. Ő is életfogytig tartó börtönbüntetést kapott, leghamarabb 25 év múlva helyezhetik szabadlábra.

A párt 2015 novemberében tartóztatták le a hatóságok, miután megtalálták a kisfiú maradványait a bérelt birtokukon. A rendőrök eredetileg családon belüli erőszak miatt szálltak ki a kansasi házhoz - de, miután megtudták, hogy a hétéves Adriant már hónapok óta nem látta senki, házkutatási paranccsal tértek vissza. A terület átvizsgálásakor aztán megtalálták a csontjait egy disznóólban.

A helyi sajtóban megjelent beszámolók szerint a pár nyolc gyerekkel élt a házban, ahol szörnyű körülmények uralkodtak. Rothadó ételek hevertek mindenfelé, mindent ellepett a kosz, sőt, még döglött egereket is találtak.

Adrian anyai nagyanyja szerint a hatóságok tehetnek a tragédiáról. Mint mondta, korábban sokszor meglátogatta Adriant és a testvéreit, ám miután a bíróság kizárólagos felügyeleti jogot adott az apjuknak, egyszer sem láthatta őket. A gyerekek magántanulók voltak, nem is jártak iskolába.