Borzalmas baleset

Vérfürdő az arénában: átdöfte a bika egy fiatal torreádor nyakát

Fotó: La Razón

Életveszélyes állapotban szállítottak kórházba egy 23 éves torreádort a madridi Las Ventas arénából, miután nyakon döfte egy bika - írja a La Razón spanyol hírportál.

Daniel Garcia Navarretének ez volt az viadala Spanyolország egyik legnagyobb bikaviadal-arénájának számító Las Ventasban. A tudósítások szerint a helyszínen több tízezren nézték végig, ahogy a bika szarvával a levegőbe hajította, majd többször is felnyársalta a torreádort. Az esetről készült videón látni, ahogy többen is berohannak az arénába, hogy elvonják az állat figyelmét, és kimenekítsék a sebesült férfit.

Navarretén még a kórházba szállítás előtt életmentő műtétet kellett végrehajtaniuk az aréna orvosainak. Az operációt vezető orvos szerint az ifjú torreádornak hatalmas szerencséje volt, hogy életbe maradt: a bika szarva, ha milliméterekkel is de elkerülte a nyaki ütőerét. A hírek szerint még mindig kritikus állapotban van.