Baleset

Kétszáz négyzetméteren ég az aljnövényzet a nyíregyházi hulladékfeldolgozó üzemnél

Szemét, gumiabroncs és aljnövényzet kapott lángra a Nyíregyháza külterületén lévő hulladékfeldolgozó telep közelében vasárnap kora este - közölte honlapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.



A tájékoztatás szerint a megyeszékhely és a 403-as főút között fekvő telephez nagy erőkkel érkeztek a nyíregyházi és a kisvárdai hivatásos tűzoltók, a tíz méter magas lángok mintegy kétszáz négyzetméternyi területen égnek.



A katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is riasztották, az első kiérkezett egységek három vízsugárral kezdték meg a lángok oltását. A tűz és az erős füst nem veszélyezteti a lakosságot.



Az M1 aktuális csatorna helyszíni tudósítója az esti híradóban elmondta: a válogatótelepen található gépsor is meggyulladt, és még nem tudni, ég-e veszélyes anyag is.