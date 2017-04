Baleset

Őrizetben a halálos balesetet okozó autós

A Vas megyei város külterületén pénteken délután, háromnegyed öt körül haladt egy autós, a 8-as főút felől a városközpont irányába, amikor eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba és ott elütött egy motorkerékpárost. A baleset következtében a 43 éves csákánydoroszlói motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az intézkedés során felmerült a gyanú, hogy a személygépkocsi vezetője alkohol fogyasztását követően ült volán mögé és a vele szemben alkalmazott alkoholszonda is pozitív értéket mutatott. Kiderült az is, hogy a 45 éves autóssal szemben egy nappal korábban is intézkedtek már a rendőrök, akkor Szentgotthárdon ellenőrizték, és akkor is ittasnak bizonyult, ami miatt büntetőeljárás is indult ellene. A balesetet követően ezért őrizetbe vették, és a korábbi ittas vezetés mellett halált okozó ittas járművezetés miatt is meggyanúsították.