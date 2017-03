Bűncselekmény

Másfélmilliárdos költségvetési csalási ügyben nyomoz a NAV

A gyanú szerint másfélmilliárd forinttal károsították meg a költségvetést annak a vagyonőri és munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégeknek az irányítói, segítői, akikre a napokban csaptak le a pénzügyi nyomozók és a kommandósok. 2017.03.31 08:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kuperczkó Adrienn, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-dunántúli bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense közleményében azt írta: a bűnszervezet által működtetett cégek Budapesten, Pécsett, Szekszárdon, Baján, Szegeden, Debrecenben és Kecskeméten vállaltak őrzésvédelmi és takarítási megbízásokat, több száz munkavállalóval.

Ugyan a dolgozókat bejelentették, ám általában utánuk bevallást nem nyújtottak be, vagy ha mégis, a járulékokat végül nem fizették be - részletezte hozzátéve, hogy a cégek emellett a munkaközvetítő szolgáltatás után fizetendő áfa összegét fiktív számlák felhasználásával minimálisra csökkentették.

Közölte azt is, hogy a bűnszervezet a hatóságok elől eltitkolt könyvelői irodával is rendelkezett, azt a bűnszervezet vezetőjének volt felesége irányította.

Ismertetése szerint a két irányító férfit a NAV kommandósai fogták el, a nyomozók további 19 gyanúsítottat állítottak elő. Az akcióban 49 helyszínen tartottak házkutatást, a többi között ingatlanokat, bankszámlákat zároltak és készpénzt, illetve gépjárműveket foglaltak le.

A nyomozás bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folyik. Eddig huszonegy gyanúsítottat hallgattak ki, hárman előzetes letartóztatásban vannak - összegzett Kuperczkó Adrienn.