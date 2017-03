Bűnügy

Váratlan fordulat a szexuális erőszakkal gyanúsított mentősök ügyében

A Budai Központi Kerületi Bíróság ma mindkét gyanúsított esetében megszüntette a kényszerintézkedést, mert azt szükségtelennek tartotta az eljárás jelenlegi adatai alapján - mondta el Finta Eszter, a mentőgépkocsi-vezető ügyvédje a Velvetnek.

Az ügyészség fellebbezett a döntés ellen, így az egyelőre nem jogerős.

A lányhoz tavaly november 9-én a nevelők hívták ki a mentőket a Kaffka Margit Ifjúsági Gyermekotthonba, mert a kamasz rosszul lett a szobájában, mivel biofüvet és alkoholt is fogyasztott.

A gyermekotthonban élő kamasz azt állítja, hogy egy kietlen, erdős részen molesztálták a mentősök, gumikesztyűben többször is megtapogatták. A mentők viszont azt mondták, hogy azért álltak félre útközben, mert a lánynak hánynia kellett.

A mentők ügyvédje szerint a lány vallomása nem életszerű.

A kamasz egyébként egy napot töltött a Péterfy Sándor utcai kórházban, de az orvosoknak nem, csak később a gyermekotthon nevelőinek beszélt a molesztálásról, akik végül értesítették a rendőrséget. A mentők kezdettől fogva visszautasították a vádakat és a szembesítést is vállalták.