Gyilkosság

Különös kegyetlenséggel végzett legjobb barátjával a magyar milliomos fia

A magyar származású milliomos műkereskedő Laszlo von Vertes fiát, Bennetet gyanúsítják azzal, hogy végzett brit barátjával, Alex Morgannel. A férfi svájci vakációjuk alatt halt meg. 2017.03.30 13:04 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A 31 éves Bennet von Vertes ölhette meg a 23 éves Alex Morgant zürichi síelésük alatt, írja a DailyMail. Alex 2014-ben az anyját látogatta meg Zürichben, ahol a nő pultosként dolgozott. Azokban a napokban Bennet szüleinek villájában aludtak. Miután Alex visszatért a látogatásból, addigra már barátja ketamint és kokaint is fogyasztott, majd altatókat szedett be és mindezt alkohollal öblítette le.

< /br>Kint hóvihar tombolt, ezért otthon szórakoztak, de Bennet a tudatmódosító szerek miatt folyamatosan rettegett és svéd népdalokat tett be háttérzenének, vélhetően azért, mert édesanyja svéd származású. Aztán azt hitte, szuperképességei vannak, és végeznie kell a barátjával, mert az egy zöld színű űrlénnyé változott és neki meg kell mentenie az emberiséget.

< /br>Először egy széttört üvegasztal darabjaival szúrta meg barátját, majd egy arany dísztárggyal fejbe vágta és végül egy gyertyatartót nyomott le a torkán, amit már nem élt túl a fiatal.

< /br>Bennet minden vádat tagad. Egy másik ügyben is folyik tárgyalása, ott nemi erőszak a vád. A svájci bíróság a gyilkosság ügyét feltehetően egy hónap múlva folytatja.