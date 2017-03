Baleset

Betörés közben akasztotta fel magát a férfi, hetekkel később találták meg a holttestét

Nagyon megijedt egy gyógyszertár alkalmazottja, mikor egy akasztott férfi holttestére bukkant az üzlet padlásán. A férfi betörés közben vesztette életét - írja a Mirror.

A férfi az angliai Queensbury egyik gyógyszertárába próbált betörni a tetőn keresztül. Több cserepet el is mozdított, de ahogy megpróbált bemászni az embernagyságú lyukon, a ruhája fennakadt egy lécen. Valószínű, hogy amikor megpróbált kiszabadulni, a nyakára csavarodott a ruhája, és így végül megfulladt - írja a Mirror.

A betörőt még nem sikerült azonosítani, de azt biztos, hogy már hetek óta halott lehetett. A West Midlands-i rendőrség most az eltűnt személyek listáját is átnézi, hátha valaki jelentette a férfi eltűnését.