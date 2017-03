Brutális

Horror-és szexfilmek forgatására akarták kényszeríteni Kanadában az Éden Hotel sztárját

Fotó: TV2

Éden Naomi komoly bajba keveredett külföldön, miután egy műsorvezetői felkérésre igent mondva egyedül vágott neki - akkor még alig húszévesen - Kanadának. A lány azóta szerencsére épségben visszajutott Magyarországra - írja a 24.hu.

"Egy Kanadában élő magyar férfi felkért egy magyar nyelvű Youtube-csatorna műsorvezetésére. Ehhez képzést is ígért. Szexmunka vagy hasonló dolog egyáltalán nem volt téma. Érkezésem után derült ki, hogy a valódi megbízás másról szólt. Megérkeztem, eleinte minden jó volt, vártak a reptéren, szép kertes ház, ígéretek, városnézés. Aztán az útlevelemhez nem fértem hozzá, pénzem nem volt, kísérgettek, és folyamatosan itallal kínáltak" - nyilatkozta a Borsnak a lány.

Mint mondta, az útlevele mellett a jelszavait és a fotóit is megszerezték tőle, egy idő után ők kezelték a Facebook- és Instagram-oldalát is. "A vízumom lejárt, de nem hosszabbították meg, a telefonomat kontrollálták, nem tudtam kapcsolatba lépni a családommal sem. Nem zártak be pincébe, de sosem hagytak egyedül" - írta le kétségbeejtő helyzetét.

Naomi azt állítja, hogy fogvatartói horror-és szexfilmek forgatására akarták rávenni. Végül sikerült visszalopnia az útlevelét, felvennie a kapcsolatot a barátjával és épségben hazajutnia.

"Szerencsés vagyok, mert túléltem, hálás a barátaimnak és a páromnak. Na­gyon remélem, hogy az esetemből tanulnak a lányok, és kétszer meggondolják, hogy milyen munkalehetőségre mondanak igent, mert egy pillanat alatt rém­álommá válhat az egész élet" - vonta le a konklúziót az egykori reality szereplő, akinek ügyvédje elmondta, több bűncselekmény gyanúja miatt megtette itthon a feljelentést, az ügy vizsgálata pedig folyamatban van.