Bűnügy

Tasnádi: az ügyvédeim porrá zúzták az ügyészség indítványát

hirdetés

Fotó: MTI

Tasnádi Pétert csütörtökön vette őrizetbe a Budapesti Nyomozó Ügyészség. A vállalkozót orgazdasággal gyanúsítják, az ügyészség kezdeményezte az előzetes letartóztatását, de a bíróság szombaton házi őrizetbe helyezte.

"Természetesen köszönő viszonyban sincs az igazsággal az az állítás ami a sajtóban megjelent hogy én orgazda lennék.....de mégis elég volt arra hogy a szabadságomban korlátozzanak és házi őrizetbe helyezzenek" - írta Tasnádi a közösségi oldalán.

A vállalkozó szerint lejárató kampány folyik ellene. "Mindig lesz olyan lelkes rendőr vagy ügyész aki az én bőrömön szeretne magasabb pozícióhoz jutni ezért úgy érzem hogy állandóan célkeresztben vagyok" - írta.

Tasnádi szerint a bíró azért döntött a házi őrizet mellett, mert "óriási ellenszélben is mert a lelkiismeretére és a józan eszére hallgatni és az ügyészség által felállított csapdába nem volt hajlandó belemenni".

"Végtelen hálás vagyok az ügyvédeimnek is akik minden tudásukkal idejüket nem kímélve olyan fantasztikus munkát végeztek egy éjszaka alatt hogy kívülről tudták az ügyészség legalább 50 oldalas indítványát amely tele volt tévedésekkel és hiányosságokkal. Fantasztikus tudásukkal és logikus érvelésükkel porrá zúzták az ügyészség indítványát és ezzel megteremtették a lehetőségét annak hogy a bíróság is korrekt döntést tudjon hozni" - írta a vállalkozó.