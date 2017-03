Majmok etették az esőerdőben eltévedt férfit, állítja, nélkülük éhen halt volna (videó)

Majmok mentették meg egy Amazonas-menti esőerdőben eltévedt turista életét - írja a Sun. A 25 éves chilei Maykool Coroseo Acuna kilenc napig bolyongott a bolíviai dzsungelben,mielőtt rátaláltak, állítja, a jótékony állatok segítsége nélkül nem tudott volna életben maradni.

A férfi a Madidi Nemzeti Park közelében, a Tuichi-folyónál kempingezett, amikor eltűnt. Társai beszámolója szerint furcsán viselkedett, mielőtt nyoma veszett volna. A park dolgozói napokig keresték, de nem találták, pedig még sámánokat is hívtak, hátha a férfi megőrült, és abból kell kigyógyítani.

Hat nappal Maykool eltűnése után az egyik vadőr megtalálta a férfi zokniját a sárban, amelyet a sámánok arra használtak, hogy kapcsolatba lépjenek a lelkével. Végül a kilencedik napon találták meg, éppen a folyóparton sikítozott, alig egy mérföldre a kempingtől.

A férfit teljesen összecsipkedték a rovarok, mégis életben maradt, mert állítása szerint a majmok gyümölcsöt adtak neki, ivóvízhez vezették és menedékhelyet is mutattak neki.

Could you survive 9 days in the Bolivian rainforest alone? This tourist did after he wandered away from his campsite https://t.co/M2LpM3MRwI