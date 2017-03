Döbbenet

Halott anyjával élt egy miskolci férfi, a szomszédok hívtak segítséget

Kiderült, hogy egy negyedik emeleti lakásból áradt bűz, ahol csütörtök délután egy 83 éves asszony holttestét találták meg a rendőrök. Legalább másfél-két hete halott volt, de a fia erről senkinek sem szólt – tudósított pénteken az RTL Híradó.



Az idős nő 60 éves fiával élt a negyedik emeleti lakásban. A férfit zárkózott, de udvarias embernek ismerték a házban. Az egyik szomszéd azt mondta, hogy mindig köszönt, és neki még a szatyrot is segített cipelni.



Azt nem tudni, miért nem szólt senkinek édesanyja haláláról. Ott élt a holttest mellett, de a házban egyre elviselhetetlenebb szag terjengett, amit egy idő után a szomszéd lépcsőházban is érezni lehetett. A lakók az önkormányzati rendészektől kértek segítséget telefonon.



A kiérkező rendész nem tudott bejutni a lakásba, de érezte a szagot ő is. Végül hívta a rendőröket és a katasztrófavédőket, ők nyitották ki az ajtót, és találták meg a halottat.



A holttest elszállítása után mindent lefertőtlenítettek, a lépcsőházban még mindig erős klórszag van a tudósítás szerint. Az RTL Híradó úgy tudja: a férfit pszichiátriára vitték. Az idős nő halálát valószínűleg betegség okozta, a rendőrség így nem indított vizsgálatot az ügyben.