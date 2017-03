Oroszország

Kizuhant egy épületből a Magnyitszkij család ügyvédje

Válságos állapotban ápolják Nyikolaj Gorohov ügyvédet, az orosz börtönben elhuny Szergej Magnyitszkij családjának jogi képviselőjét, miután kedden kizuhant egy lakóház negyedik emeletéről Troickban. 2017.03.23 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Interfax hírügynökség szerint Gorohov balesetet szenvedett, amikor a munkásoknak segédkezett, akik a lakása manzárdjába próbáltak beemelni egy jacuzzit. A hírügynökség informátora szerint kizárt, hogy bűncselekmény történt volna.

A néhai Magnyitszkij munkáltatója, a brit-amerikai Hermitage Capital befektetési alap által támogatott Law and Order in Russia portál közleménye szerint azonban Gorohovot kidobták az ablakból.

Gorhovot, aki súlyos zúzódásokat és töréseket szenvedett, t helikopterrel szállították a moszkvai Botkin kórházba

A moszkvai bíróságon a tervek szerint szerdán kell elkezdődnie Magnyitszkij-ügy fellebbviteli tárgyalásának, amelyet az bűnözők és belügyi vezetők kapcsolataira vonatkozó, újonnan előkerült újabb anyagok alapján kezdeményeztek. Ezen Gorohovnak is részt kellett volna vennie.

Az ügyvédet az amerikai szövetségi ügyészség koronatanúként idézte be egy orosz pénzmosási bűncselekmény New Yorkban májusban kezdődő tárgyalására. A vádemeléshez szükséges bizonyítékokat a portál szerint Magnyitszkij tárta fel.

Magnyitszkij a Hermitage Capital amerikai befektetési alapnak dolgozott, a legtöbb forrás szerint ügyvédként, Moszkva szerint könyvelőként. 2008-ban, adócsalás vádjával, azt követően vették őrizetbe, hogy orosz rendőri vezetőket, hivatalnokokat, bankárokat és adóhatósági tisztviselőket korrupcióval, az alap pénzének - összesen 230 millió dollárnak - az eltulajdonításával vádolt meg.

A tárgyalást nem érte meg, 11 hónappal az őrizetbe vétele után meghalt. Az orosz sajtóban is megjelent hírek szerint a börtönben agyonverték, ám az ügyészség szerint szív- és érrendszeri elégtelenség okozta a halálát.

Egy orosz elnöki bizottsági vizsgálat arra a megállapításra jutott, hogy Magnyitszkij fogva tartása, valamint orvosi ellátásának a börtönhatóságok általi elutasítása kínzással volt egyenértékű. Később hasonló következtetésre jutott az Európa Tanács is.

2012-ben az Egyesült Államokban jogszabályt fogadtak el, amely beutazási tilalommal és vagyonbefagyasztással sújtotta a Magynitszkij-ügy felelőseit. A törvény elfogadásának kulcslobbistája az amerikai törvényhozásban William Browder, a Hermitage Capital vezérigazgatója volt, akit 2005-ben kiutasítottak Oroszországból és adócsalás Moszkvában 2013-ban távollétében 9 évi szabadságvesztésre ítéltek.

Gorohov 2011 óta a Magnyitszkij család ügyvédje és egyúttal jogi képviselője a Hermitage Capitalnek is. Az alap 1996 és 2006 között volt aktív az orosz részvénypiacon.