Hetekig is eltarthat a tűzvizsgálati eljárás a Korda stúdióban

Az oltási munkálatok tizenegy órán át tartottak. A tűzoltók megfeszített munkájának eredményeként más épületben nem keletkezett kár. 2017.03.22 15:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megkezdte a tűzvizsgálati eljárást a katasztrófavédelem szerda délelőtt az etyeki Korda Filmstúdióban, ahol kedden kigyulladt az egyik csarnok; az eljárás hivatalosan 35 napig tart, de az eset összetettsége és más szakértők bevonása miatt akár még hosszabb lehet - mondta a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI érdeklődésére.

Farkas-Bozsik Gábor közölte, hogy az eljárás jelenleg a tűz keletkezési helyének meghatározására koncentrál, az égett anyag- és díszletmaradványok bontása után pedig az okokra is fény derülhet.

Kiemelte, hogy a tűz keletkezésekor a műteremben tartózkodókat és egyéb tanúkat folyamatosan meghallgatják, továbbá zajlik a különböző fotók, biztonságikamera-felvételek elemzése is.

Az MTI kérdésére a szóvivő elmondta: a tűzben az épület vélhetően nem károsodott annyira, hogy el kelljen bontani, de a végső szót majd a statikusok mondják ki. Megjegyezte, a csarnok belső felújítására biztosan szükség lesz.

Kresmery Dániel, a Korda Filmstúdió produkciós vezetője az MTI érdeklődésére azt mondta, a hivatalos vizsgálatok lezárásáig nem nyilatkoznak. Megemlítette, hogy az anyagi kár mértékét sem ismerik, mert annak felmérése most kezdődött el.

Kedd délelőtt ütött ki tűz az etyeki Korda Filmstúdió egyik, körülbelül 1500 négyzetméteres csarnokában. Az épületben fadíszletek, kellékek és festékanyagok lángoltak. A műteremben a tűz keletkezésekor 27 ember volt, mindannyian biztonságos helyre menekültek.

Farkas-Bozsik Gábor szerda este azt közölte, hogy az oltási munkálatok tizenegy órán át tartottak, este negyed hétkor hagyták el a területet. A tűzoltók megfeszített munkájának eredményeként más épületben nem keletkezett kár, a csarnok tetőszerkezete a folyamatos hűtés következtében nem omlott be.

Kresmery Dániel kedd délelőtt elmondta: az elmúlt napokban filmet forgattak a műteremben, annak díszletei voltak csak a csarnokban. A tűz keletkezésekor, reggel fél kilenckor nem forgattak - tette hozzá.

A Korda Filmstúdió hét műterméből egy közepes méretűben ütött ki a tűz.

A stúdióban a Mid Atlantic Films gyártásában készülő új Robin Hood-filmet forgatják. A produkció képviselője kedd délután az MTI-vel azt közölte, hogy a tűz kitörésekor éppen nem forgattak, igyekeznek felmérni a károkat, a tűz okát egyelőre nem tudják.