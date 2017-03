Baleset

160-nal rohantak a Sláger Tv-sek kisbuszába

hirdetés

Súlyos autóbalesetet szenvedett hétfőn a Sláger TV négy munkatársa, köztük a ValóVilágban ismertté vált, azóta a zenecsatornánál műsorvezetőként dolgozó Leo, azaz Nagy Zsolt is. A csatorna közleményben tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy hétfőn este munkatársaik az M7-esen több autóval is összeütköztek.



"A Sláger TV információi szerint stábjuk szabályosan haladt Budapest irányába, amikor egy személyautó hátulról nekiütközött kisbuszuknak, ami ennek következtében olyan szerencsétlenül pördült meg, hogy összeütközött egy kamionnal. A hír hallatán a Sláger TV vezetői és munkatársai azonnal a kórházakba siettek, ahol egy kicsit megnyugodhattak, mert kiderült, hogy a stáb tagjai nincsenek életveszélyben, és úgy tűnik, súlyosabb sérülések nélkül megúszták az esetet.” - közölték.



A rendőrség rövid közleményben számolt be az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán történt hármas karambolról: "Egy személygépkocsi, egy kamion és egy kisteherautó ütközött össze 2017. március 20-án 18 óra 50 perckor az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 21-es kilométerszelvényben. A baleset következtében négy személy könnyű sérülést szenvedett."



”Agyrázkódásom van és ki­sebb-nagyobb zúzódásaim. Lelkileg viszont nagyon megviselt, mert bár nem az én hibám volt, azért csak bánt, hogy ez megtörtént. Nem mi voltunk a hibásak, tempomattal mentünk, hátulról meg körülbelül 160 kilométeres sebességgel belénk jöttek. A hátulról érkező ütés miatt a kocsink oldalról nekiütközött egy kamion­nak. A vétkes sofőr elismerte a hibáját. Úgy tudom, a többiek is jól vannak, valakit már haza is engedtek" – nyilatkozta a Borsnak az egykori valóságshow-hős.